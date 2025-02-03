Троллейбусы или автобусы: таганрожцев просят проголосовать

Глава города Светлана Камбулова подробно рассказала о вариантах решения транспортных проблем в Таганроге и предложила горожанам высказаться. Проголосовать можно в течение 14 дней на странице главы города в Telegram.

Решение транспортных проблем в Таганроге в течение последнего времени находятся на особом контроле городских властей и лично главы города Светланы Камбуловой. В своем последнем сообщении в соцсети она подробно рассказала таганрожцам о тех вариантах решения транспортных проблем, которые существуют на сегодня, их плюсах и минусах. Речь идет о выборе: восстановить в городе троллейбусное движение, которое было прекращено в мае 2022 года, или улучшить и расширить автобусное.

Перед тем, как остановиться на каком-либо варианте, глава города обратилась к горожанам для того, чтобы выслушать и учесть в принятии решения мнение большинства жителей.

Что касается первого варианта — восстановления троллейбусного движения в Таганроге, то это длительный и дорогостоящий путь. Тому доказательство — проведенная экспертиза по обследованию контактной сети и подвижного троллейбусного состава, которая была проведена в городе по поручению главы Таганрога.

«Что мы видим по результатам этой экспертизы? Срок эксплуатации троллейбусов — 10 лет. По факту возраст троллейбусов, которые находятся сегодня на балансе МУП ТТУ (а их 10 единиц), — от 12 до 16 лет, — сообщила Светлана Камбулова. — Предприятие, которое занимается выпуском таких троллейбусов, в настоящий момент находится в процедуре банкротства. Поэтому вести речь о восстановлении, о ремонте подвижного состава не приходится. Нам будет необходимо приобрести новый подвижной состав».

Также, по словам главы, в неудовлетворительном состоянии находится и контактная сеть — она нуждается в серьезной реконструкции, как показала экспертиза. Все это требует не только времени, но и больших финансовых вложений — необходимо будет прорабатывать возможности включения в специальные региональные и федеральные программы.

«По моему поручению разработали дорожную карту, и если учесть все мероприятия, которые должны быть выполнены для запуска троллейбусного движения в Таганроге, то общий срок с учетом поиска источника финансирования, займет более 46 месяцев», — уточнила глава города.

Другой вариант решения транспортных проблем в Таганроге — это приобретение новых автобусов малого и среднего класса для муниципального предприятия. Устную поддержку от главы региона Светлана Камбулова, по ее словам, уже получила. Но прежде чем принимать окончательное решение, она хотела услышать мнение большинства таганрожцев.

«Прошу ответить на вопросы, которые будут размещены в моем Телеграм-канале», — обратилась к жителям Таганрога Светлана Камбулова.

Голосование продлится в течение 14 дней. Его результаты будут обнародованы.

Фото: ВК «Таганрогский Городской Транспорт»