Водителей Ростовской области предупредили о новом виде мошенничества со страховкой ОСАГО

Для оформления полиса ОСАГО водителям Ростовской области рекомендуют обращаться только к проверенным страховым компаниям и агентам, а также проверять наличие лицензии у продавца.

В последнее время в регионе активизировались мошенники, предлагающие приобрести фальшивые полисы ОСАГО.

Один из наиболее распространенных способов обмана автовладельцев — продажа поддельных полисов ОСАГО. Мошенники предлагают купить полис по цене значительно ниже рыночной, обещая при этом полную защиту от возможных рисков. Однако такие полисы являются фальшивыми и не покрывают никаких расходов в случае ДТП, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Кроме того, мошенники могут попытаться получить доступ к вашим личным данным, чтобы использовать их для оформления кредита или других финансовых операций. Поэтому очень важно проверять подлинность полиса ОСАГО перед его приобретением.

Полиция настоятельно рекомендует обращаться только к проверенным страховым компаниям и агентам, а также проверять наличие лицензии у продавца полиса. Если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы, — отмечается в сообщении.

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Фото из архива «Таганрогской правды»