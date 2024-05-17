Донские полицейские не дали жертве мошенников взять кредит на 1,3 млн рублей

Сигнал правоохранителям подали сотрудники банка.

В городе Каменске-Шахтинском Ростовской области сотрудники полиции совместно с работниками банка предотвратили хищение 1,3 млн у жителя Тацинского района.

То, что клиент, который намеревается взять кредит на такую сумму, находится под воздействием мошенников, предположила сотрудница банка, к которой обратился мужчина.

Уже после того, как его действия остановили правоохранители, он рассказал, что история его длилась не один день. Сначала он под видом продления договора с мобильным операторам сообщил в СМС код смены пароля на Госуслугах, потом начались звонки с разных номеров о блокировке его личного кабинета на сайте. А потом ему сообщили, что якобы от его имени отправлены заявки на получение кредита.

«Целый день мне поступали звонки с разных номеров, незнакомые люди представлялись работниками банков, а также сотрудниками правоохранительных органов. Одна из собеседниц в одном из мессенджеров присылала документы с моими подписями о подаче заявок на кредит, а также бланки обращений в правоохранительные органы», — рассказал тацинец.

После всей этой «обработки» мужчине пришло указание ехать в Каменск-Шахтинский и брать кредит.

Стражи порядка по данному факту проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению противоправных действий.

По факту покушения на мошенничество возбуждено уголовное дело.

Комментируя инцидент, в банке сообщили, что поскольку эмоциональное давление аферистов делает людей всех возрастов уязвимыми, сотрудники банка «владеют необходимыми инструкциями, чтобы эффективно выявлять признаки влияния на клиента третьих лиц».

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