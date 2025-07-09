Водитель Mercedes погиб в аварии с фурой на М-4 «Дон»

Смертельная авария произошла поздно вечером 8 июля в Аксайском районе.

Сообщение о ДТП поступило в 23.30. В Аксайском районе, на 1030 км федеральной трассы М4 «Дон», 46-летний водитель Mercedes-Benz V 200, по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в колесоотбойный брус. После столкновения Mercedes отбросило на грузовой Volvo, которым управлял 44-летний мужчина.

«В результате ДТП водитель минивэна Mercedes-Benz скончался от полученных травм до приезда скорой медицинской помощи», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, проводятся следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Ранее мы рассказывали, что в Ростовской области один человек погиб и шестеро пострадали после погони за Toyota.

Фото Госавтоинспекции по РО