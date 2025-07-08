В Ростовской области один человек погиб и шестеро пострадали после погони за Toyota

Смертельная авария с участием двух авто произошла в ночь на 8 июля в Ростове.

Около трех часов ночи в с. Чалтырь на ул. Ростовской, 50, экипажем Мясниковского отделения Госавтоинспекции была замечена Toyota Camry, под управлением 19-летнего водителя. Позже выяснилось, что молодой человек не имел водительских прав.

«На законное требование сотрудников полиции об остановке водитель проигнорировал сигнал и попытался скрыться. Экипаж принял решение о преследовании автомобиля», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

Во время погони Toyota двигалась по автодороге Ростов–Таганрог, затем — по Западной хорде, после чего въехала в Ростов, следуя по улице 9 Мая и проспекту Стачки.

На перекрёстке проспекта Стачки и улицы Малиновского водитель авто пролетел на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Mitsubishi Outlander, которым управлял 45-летний мужчина. После столкновения Mitsubishi врезался в опору линии электропередач, а Toyota загорелась.

«В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 54-летняя пассажирка Mitsubishi. Пострадали водитель и 17-летний пассажир Mitsubishi. Также травмы получили водитель Toyota и трое его пассажиров — два 20-летних молодых человека, личность еще одной пострадавшей уточняется», — прокомментировали последствия ДТП в Госавтоинспекции.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, проводятся следственные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства аварии.

Ранее мы рассказывали, что 7 июля смертельное ДТП произошло на автодороге Ростов-Ставрополь.

Фото Госавтоинспекции по РО