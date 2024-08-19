Во время тушения пожара в Пролетарске получили ожоги 18 огнеборцев

В Ростовской области с 00:00 часов 19 августа введен режим ЧС на территории Пролетарского района, где вторые сутки тушат пожар, который разгорелся после падения обломков украинских беспилотников. Об этом сообщил в своем телеграм-канале донской губернатор Василий Голубев.

Напомним, что в ночь на 18 августа Ростовская область подверглась нескольким атакам украинских беспилотников, из-за падения обломком произошел пожар на территории промскладов в Пролетарском районе, где горит дизтопливо.

«С учетом сложности пожара на территории Пролетарского района режим повышенной готовности переведён в режим чрезвычайной ситуации. Сейчас все усилия аварийно-спасательных подразделений направлены на локализацию горения», — написал губернатор.

По его словам, задействованные специалисты вынуждены выполнять свои задачи в тяжелейших условиях высоких температур. На данный момент 18 пожарных обратились к медикам, 14 из них оказана амбулаторная помощь. Остальные доставлены в ЦРБ, и находятся в состоянии средней тяжести из-за полученных ожогов.

«Готовим перевод двух из них в медучреждения Ростова. По моему поручению в Пролетарск выехала дополнительная бригада медиков», — уточнил Василий Голубев.

Чтобы обеспечить бесперебойную работу группировки пожарных, силами районной администрации организован подвоз воды, спасатели в полном объеме обеспечены горячим питанием.

«Благодарен жителям Пролетарска, которые с готовностью оказывают помощь пожарным», — отметил донкой губернатор.

Тем временем администрация Пролетарского района объявила о сборе добровольной гуманитарной помощи огнеборцам. Указывается, что необходима питьевая газированная вода, энергетики, медикаменты — обезболивающие таблетки или уколы, шприцы, капли в глаза, пантенол-спрей или любое другое средство от ожогов. Гуманитарную помощь принимают в штабе ДНД (здание ДК «Орион») для уменьшения загрузки трассы потоком автомобилей.

По информации местных властей, угроза распространения огня на жилые дома и соседние объекты отсутствует. Жителей района просят не поддаваться панике.

Иллюстрация скрин видео ВК «Это Ростов»