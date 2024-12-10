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Во время пожара в многоэтажке Ростова погибли три человека

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Вечером 9 декабря в Ростове во время пожара в многоэтажке погибли три человека. После этого следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Новости Ростовской области

Как сообщили в региональном МЧС, пожар начался около семи часов вечера в многоэтажном доме на улице Вятской.  Огонь вспыхнул в кладовке общего коридора. На место выезжали 33 сотрудника МЧС и 11 единиц спецтехники. Возгорание на площади 40 квадратных метров было ликвидировано.

«Трех жильцов дома удалось спасти. Ещё три человека — двое мужчин и женщина надышались едким дымом и погибли», — пишет источник.

Сейчас ростовские следователи устанавливают обстоятельства пожара.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Следователи и криминалисты следственного управления проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев произошедшего», — сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

Ранее мы рассказали, что в хуторе под Таганрогом пенсионер погиб во время пожара.

Фото и видео ГУ МЧС по РО и rostov.sledcom.ru  

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новости пожар происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
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