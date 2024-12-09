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Загорелась кровать: в хуторе под Таганрогом пенсионер погиб во время пожара

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Утром 9 декабря в хуторе Бровкин Неклиновского района во время пожара погиб пожилой мужчина, сообщает региональное ГУ МЧС.

Новости Таганрога

Трагедия произошла около восьми часов утра. 79-летний мужчина курил на кровати, которая стояла на летней веранде, а потом уснул. Горящая сигарета упала на кровать, начался пожар.

«Возгорание на площади двух квадратных метров до приезда пожарных потушила супруга пенсионера. Но мужчину спасти не удалось – несколько глотков едкого дыма стали для него смертельными», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что в Ростове шашлычник получил сильные ожоги, разжигая мангал.

Фото ГУ МЧС по РО

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Таганрогская правда
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