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Власти Таганрога ищут компромисс по маршруту № 73‑Б с учётом интересов пассажиров

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В Таганроге изменение схемы движения автобусного маршрута № 73‑Б «пл. Авиаторов — Городок «Металлургов» вызвало широкий общественный резонанс. Власти города признают обеспокоенность жителей, для которых этот маршрут является частью ежедневной дороги на работу, учёбу и в поликлиники.

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Как сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова, с 11 июля 2026 года, согласно постановлению № 1922, автобус № 73‑Б больше не проходит по улице Лизы Чайкиной (от дома № 62 до дома № 34) и по 1‑му Новому переулку (от дома № 6 до дома № 8).

«Решение об оптимизации маршрутной сети принималось с учетом обращений перевозчика и жителей, а также для повышения эффективности транспортного обслуживания», — пояснила Светлана Камбулова.

И отметила, что любые изменения в привычной логистике вызывают вопросы, особенно у пожилых людей, семей с детьми и тех, кто ежедневно пользуется общественным транспортом.

22 июля была проведена встреча заместителя главы администрации Таганрога Олега Шеховцова с жителями Городка «Металлургов», на которой подробно обсудили ситуацию. После встречи профильным специалистам поручено рассмотреть все «за» и «против» и совместно с жителями и перевозчиком найти компромисс. На это потребуется время.

«О результатах работы обещаю проинформировать в течение двух недель. Благодарю всех, кто приходит на встречи, задаёт вопросы и высказывает свою позицию. Только в прямом диалоге можно принимать взвешенные решения, которые учитывают интересы горожан», — подчеркнула глава Таганрога.

Ранее мы рассказывали о том, что транспортное обслуживание в Таганроге постоянно корректируется на основе обращений жителей.

Фото: канал Светланы Камбуловой в мессенджере «МАХ»

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Таганрогская правда

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