11 декабря все образовательные учреждения Таганрога работают в обычном режиме. Об этом сообщили в пресс-центре Ростовской области.

Слухи о том, что некоторые учебные заведения в Таганроге сегодня временно перешли на дистанционное обучение, стали распространяться после ночной ракетной атаки на Таганрог. Эту информацию опровергли региональные власти.

«Все образовательные учреждения в Таганроге работают в обычном режиме», — уточнили в пресс-центре.

Напомним, что в ночь на 11 декабря в Таганроге в результате ракетной атаки ВСУ повреждения получило одно из промышленных предприятий, котельная, на парковке сгорело 14 автомобилей. Район повреждения оцеплен сотрудниками полиции.

Фото dumataganroga.ru (из архива)