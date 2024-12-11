Ночью 11 декабря Таганрог подвергся ракетной атаке ВСУ

В ночь на 11 декабря Таганрог подвергся ракетной атаке, в городе объявлялась воздушная тревога. Как сообщила в своем telegram-канале глава города Светлана Камбулова, повреждения получило одно из промышленных предприятий, на парковке сгорело 14 автомобилей.

«По предварительным данным никто из людей не пострадал. Район повреждения оцеплен сотрудниками полиции. Будет проведено обследование территории в радиусе 1 км», — написала она.

Кроме того, повреждена котельная на улице Циолковского. Сейчас в 27 многоквартирных домах отсутствует теплоснабжение. Специалисты планируют к 12.00 восстановить повреждённую котельную.

«Обращаюсь к вам, дорогие таганрожцы. Мы снова столкнулись с серьезными вызовами. Не поддавайтесь панике, не распространяйте недостоверную информацию. Убедительно прошу не выкладывать в сеть какие-либо видео, которыми могут воспользоваться наши враги. Город функционирует в обычном режиме. Жизнь продолжается несмотря ни на что. Вместе мы обязательно со всем справимся!», — обратилась к жителям Таганрога Светлана Камбулова.

Фото Сергея Плишенко