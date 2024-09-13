Власти Дона рассматривают перспективу водного сообщения между Ростовом и Мариуполем

Этот вопрос обсуждался в ходе рабочей поездки в ДНР замгубернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева.

Вместе с директором Мариупольского порта Александром Солдатовым Виталий Кушнарев осмотрел в ходе своего визита в Мариуполь причальную инфраструктуру в зоне набережной, куда в перспективе смогут заходить пассажирские суда, а также посетил территорию Мариупольского порта, сообщает минтранс по региону.

«Планируем расширять географию перевозок, в том числе рассматриваем запуск маршрута Ростов-на-Дону – Мариуполь. Уверен, в перспективе, как только восстановится мирная жизнь, будем развивать этот маршрут как одно из туристических направлений. В дальнейшем он может стать альтернативой автомобильному и железнодорожному сообщениям между нашими регионами», — отметил Виталий Кушнарёв.

Соглашение о сотрудничестве в сфере пассажирских перевозок водным транспортом между ДНР и Ростовской областью было подписано в ноябре прошлого года на полях «Транспортной недели — 2023». В ходе прошедшего визита была достигнута договоренность о дальнейшем взаимодействии по вопросу налаживания транспортного сообщения между регионами.

Замгубернатора подчеркнул, что в Ростовской области активно развивается судоходная пассажирская компания «Дон», возводятся причалы, приобретены суда на подводных крыльях «Валдай». К весне 2025 года планируется установить еще четыре плавучих причала для судов «Валдай» и «Метеор» в станицах Старочеркасской, Романовской, хуторе Пухляковском и в Семикаракорске. Об этом сообщает официальный портал донского правительства.

Фото: минтранс по РО