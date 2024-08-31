К весне в Ростовской области установят четыре плавучих причала

В Ростовской области к весне 2025 года планируют установить еще четыре плавучих причала для судов «Валдай» и «Метеор» в станицах Старочеркасской, Романовской, хуторе Пухляковском и в Семикаракорске. Об этом сообщает официальный портал донского правительства.

Специалисты Ростовского центрального проектно-конструкторского бюро «Стапель» и судоремонтного завода «Моряк» спроектировали и изготовили два плавучих причала, которые сейчас успешно эксплуатируются в Азове и Ростове. Благодаря этому нынешней весной впервые за 30 лет стартовали перевозки по Дону на речных судах «Валдай». В следующем году число причалов должно вырасти до шести.

Напомним, в советские годы речные пассажирские перевозки были визитной карточкой Ростовской области. Для возрождения водных маршрутов в апреле 2023 года была создана судоходная пассажирская компания «Дон». Из областного бюджета компании были выделены средства на приобретение двух речных судов «Валдай». Они построены Центральным конструкторским бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е.Алексеева.

Ранее мы рассказали, что на Дону с 1 сентября изменится расписание рейсов на «Валдаях».

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