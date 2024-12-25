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Ветврачи донского парка «Малинки» отправились на Черноморское побережье спасать птиц

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Сотрудники парка «Малинки» присоединились к волонтерам, спасающим птиц и животных, пострадавших от разлива мазута в Керченском проливе.

#В стране

«Мы сохраняли молчание, но не могли остаться в стороне. Экологическая катастрофа затронула каждое сердце. 25 декабря первая группа наших сотрудников выехала на место, чтобы присоединиться к волонтерам», — рассказала на страницах парка в соцсетях Александра Лашко — главный ветеринарный врач Южного парка птиц «Малинки».

Александра Лашко отметила, что помощь птицам и животным надо оказать, как можно скорее. Ветврачи парка намерены заменить волонтеров, работающих в зоне бедствия уже больше недели. Сотрудники будут выезжать группами на 2-3 дня, так как длительное пребывание в прибрежной зоне, загрязненной нефтепродуктами, опасно для здоровья.

«Учитывая то, что мы владеем информацией о лечении животных, сможем оказать квалифицированную помощь, которая просто необходима в этой ситуации», — подчеркнула специалист.

Ранее мы рассказывали, что на пляжах Анапы и Темрюкского района работают тысячи добровольцев после разлива нефтепродуктов в результате ЧП с танкерами. В числе — волонтеры из Ростовской области.

Фото: Южный парк птиц «Малинки»

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Таганрогская правда
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