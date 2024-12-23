Донские волонтеры помогают очищать черноморское побережье

На пляжах Анапы и Темрюкского района работают тысячи добровольцев после разлива нефтепродуктов в результате ЧП с танкерами.

В течение последних дней на Черноморском побережье в Краснодарском крае ведутся работы по ликвидации последствий экологической катастрофы — разлива мазута в Керченском проливе. Тысячи волонтеров расчищают пляжи — собирают мазут с песком в мешки. В числе добровольцев и дончане, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

«Наши добровольцы всегда приходят на помощь в трудные времена. Сейчас они активно участвуют в мероприятиях по спасению птиц и занимаются очисткой пляжей. Мы не можем оставаться в стороне, когда происходят такие ситуации, поэтому стараемся сделать все, что приведет к скорейшему решению проблемы», – отметил председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Александр Никиточкин.

В Анапе работает единый штаб волонтёров #МЫВМЕСТЕ по ликвидации последствий нефтяных загрязнений. Для волонтеров открыты пункты обогрева, точки питания и выдачи средств индивидуальной защиты и инвентаря, говорится в сообщении.

Фото: donland.ru