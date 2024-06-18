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Весь день в Азове тушат пожар на нефтебазе, возникший после атаки БПЛА

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По данным ГУ МЧС России по Ростовской области на 19.30 18 июня, площадь возгорания остается без изменений. С огнем пожарные борются уже около 15 часов.

Новости Ростовской области

Напомним, 18 июня рано утром на Азов была совершена атака украинских дронов. Как сообщают СМИ, один из беспилотников взорвался, попав в нефтяной резервуар ЗАО «Азовпродукт».

На месте тушения развернут оперативный штаб, утром прибыл пожарный поезд. Принимаются все меры ликвидации возгорания, в том числе пенные атаки.

Огонь распространился на площади 3200 кв. метров. На месте ЧП работают лаборатория Роспотребнадзора, 200 сотрудников МЧС, 49 единиц техники.

Лаборатория Роспотребнадзора проводит мониторинг состояния окружающей среды. Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не установлено. По оценке специалистов, рисков распространения пожара на другие объекты, а также угроз для жителей нет, — написал утром в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

О пострадавших не сообщается.

Фото ГУ МЧС России по РО

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Таганрогская правда
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