В Азове после атаки украинских дронов горит резервуар с нефтепродуктами

Огонь распространился на площади 3200 кв. метров. На месте ЧП работают пожарный поезд и лаборатория Роспотребнадзора.

Об атаке БПЛА и начавшемся пожаре сегодня, 18 июня, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По данным на 7 утра, в тушении пожара в Азове задействованы 208 человек и 39 единиц техники, 1 пожарный поезд. Лаборатория Роспотребнадзора проводит мониторинг состояния окружающей среды. Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не установлено. По оценке специалистов, рисков распространения пожара на другие объекты, а также угроз для жителей нет, написал глава региона в своем телеграм-канале.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области уточнили, что горит резервуар объемом 5000 кубометров. Пострадавших нет.

15 июня несколько украинских дронов были сбиты в районе Каменска-Шахтинского, а 14 июня Ростовская область подверглась массовой атаке БПЛА. В Морозовском районе из-за этого почти на сутки нарушилось электроснабжение.

Фото и видео ГУ МЧС по РО