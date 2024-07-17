Главная » Новости Ростовской области

Веерные отключения электроэнергии в Ростовской области отменены

На чтение 2 мин Просмотров 31 Опубликовано

В правительстве региона сообщили, что «в 23.00 16 июля в Ростовской области были сняты ограничения потребления электроэнергии. В настоящее время все отключенные ранее в связи с введением графиков потребители подключены».

Новости Ростовской области

Напомним ограничения были связаны со сбоем генерирующего оборудования на Ростовской АЭС.

По данным «Росэнергоатома», Ростовская АЭС сейчас работает в штатном режиме. Энергоблок №1 удалось включить в сеть в кратчайшие сроки. К 5.45 утра 17 июля блок несет полную нагрузку в 1000 мегаватт.

«Блок №1 был отключен в 15.21 16 июля из-за ложного срабатывания защиты. Для выявления причин и максимально оперативного включения в сеть Ростовская АЭС  мобилизовала все усилия, был выведен дополнительный персонал на случай внепланового ремонта», — прокомментировали ситуацию в «Росэнергоатоме».

16 июля в 22.28 после оперативного устранения причин срабатывания электрической защиты энергоблок №1 Ростовской АЭС включен в сеть и выдает электроэнергию, необходимую для восстановления энергоснабжения в регионе.

Уточняется, что при отключении система сработала в штатном режиме в соответствии с проектными алгоритмами. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации Ростовской АЭС нет.

Энергоблоки №1, 2 и 4 работают в штатном режиме.  По состоянию на 05.45 17 июля, мощность блоков составляет 2800 мегаватт. Энергоблок N3 находится в плановом ремонте с 22 июня.

Фото Ростовской АЭС

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Ростовская АЭС Ростовская область электроэнергия энергоснабжение
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru