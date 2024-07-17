Веерные отключения электроэнергии в Ростовской области отменены

В правительстве региона сообщили, что «в 23.00 16 июля в Ростовской области были сняты ограничения потребления электроэнергии. В настоящее время все отключенные ранее в связи с введением графиков потребители подключены».

Напомним ограничения были связаны со сбоем генерирующего оборудования на Ростовской АЭС.

По данным «Росэнергоатома», Ростовская АЭС сейчас работает в штатном режиме. Энергоблок №1 удалось включить в сеть в кратчайшие сроки. К 5.45 утра 17 июля блок несет полную нагрузку в 1000 мегаватт.

«Блок №1 был отключен в 15.21 16 июля из-за ложного срабатывания защиты. Для выявления причин и максимально оперативного включения в сеть Ростовская АЭС мобилизовала все усилия, был выведен дополнительный персонал на случай внепланового ремонта», — прокомментировали ситуацию в «Росэнергоатоме».

16 июля в 22.28 после оперативного устранения причин срабатывания электрической защиты энергоблок №1 Ростовской АЭС включен в сеть и выдает электроэнергию, необходимую для восстановления энергоснабжения в регионе.

Уточняется, что при отключении система сработала в штатном режиме в соответствии с проектными алгоритмами. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации Ростовской АЭС нет.

Энергоблоки №1, 2 и 4 работают в штатном режиме. По состоянию на 05.45 17 июля, мощность блоков составляет 2800 мегаватт. Энергоблок N3 находится в плановом ремонте с 22 июня.

Фото Ростовской АЭС