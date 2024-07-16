Минэнерго РФ сообщило о сбое генерирующего оборудования на Ростовской АЭС

Из-за этого на юге России и в Ростовской области вводятся веерные графики отключения электроэнергии.

«В энергосистеме юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС в условиях повышенных нагрузок, с целью сохранения устойчивости энергосистемы, введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт», — говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале Минэнерго России.

Отмечается, что проведение восстановительных работ остаётся на особом контроле министерства до полного восстановления электроснабжения.

РИА «Новости» со ссылкой на Росатом сообщает, что «один из энергоблоков Ростовской АЭС отключился под действием автоматики из-за неполадок на турбогенераторе». Радиационный фон остается в норме.

В министерстве промышленности и энергетики Ростовской области прокомментировали, что в настоящее время подача электроэнергии в Батайске, Таганроге и Ростове-на-Дону восстановлена.

Фото из архива (Россети Юг)