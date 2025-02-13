Вечером в Таганроге машины столкнулись на улице Греческой

12 февраля в Таганроге участниками аварии на улице Греческой стали две отечественные легковушки. Об этом сообщает инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова.

Авария произошла в 23.30 в районе дома № 76. По предварительной информации, 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21103» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в «ВАЗ 211230», которым управлял 27-летний водитель.

В результате ДТП машины получили механические повреждения, за медицинской помощью никто не обращался. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Госавтоинспекция Таганрога рекомендует водителям быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

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Фото Госавтоинспекции Таганрога