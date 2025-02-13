В Ростове машина скорой помощи врезалась в маршрутку

13 февраля в центре Ростова произошла авария с участием автомобиля скорой помощи и маршрутного автобуса. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась в 7.40 утра на улице Московской. По предварительной информации, 56-летний водитель машины скорой помощи не уступил дорогу автомобилю «Луидор», который двигался по маршруту № 31.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области сторож помог задержать пьяного водителя бензовоза.

Фото Госавтоинспекции РО