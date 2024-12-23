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Вечером в Таганроге две машины разбились на улице Маршала Жукова

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22 декабря в Таганроге из-за нарушения правил перестроения произошла очередная авария на улице Маршала Жукова, где столкнулись две легковушки.

Новости Таганрога

Как сообщила инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова, авария случилась около девяти часов вечера в районе дома № 1. По предварительной информации, 31-летний водитель Kia Rio нарушил правила перестроения и допустил столкновение с автомобилем TagAZ, которым управлял 43-летний мужчина.

В результате ДТП машины получили механические повреждения, за медицинской помощью никто не обращался. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют водителям быть внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее мы рассказали, что отец и сын погибли во время страшной аварии на донской трассе.

Фото Госавтоинспекции Таганрога 

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Таганрогская правда
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