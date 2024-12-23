22 декабря в Таганроге из-за нарушения правил перестроения произошла очередная авария на улице Маршала Жукова, где столкнулись две легковушки.

Как сообщила инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова, авария случилась около девяти часов вечера в районе дома № 1. По предварительной информации, 31-летний водитель Kia Rio нарушил правила перестроения и допустил столкновение с автомобилем TagAZ, которым управлял 43-летний мужчина.

В результате ДТП машины получили механические повреждения, за медицинской помощью никто не обращался. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют водителям быть внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее мы рассказали, что отец и сын погибли во время страшной аварии на донской трассе.

Фото Госавтоинспекции Таганрога