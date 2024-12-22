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Отец и сын погибли во время страшной аварии на донской трассе  

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21 декабря в Ростовской области во время аварии на трассе погибли водитель легкового автомобиля и его 14-летний сын.

Новости Ростовской области

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, авария случилась в два часа дня на 80 км автодороги Ростов-Ставрополь в Егорлыкском районе. По предварительной информации, 50-летний водитель автомобиля Mercedes  выехал на полосу встречного движения и врезался в Renault Fluence.

В результате ДТП погибли 34-летний водитель Renault Fluence и его пассажир – мальчик 2010 года рождения. Также получила травмы 48-летняя пассажирка автомобиля Mercedes, которая была доставлена в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге ищут вандала, разбившего стекло на трамвайной остановке.

Фото Госавтоинспекции РО

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Таганрогская правда
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