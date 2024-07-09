Василий Голубев рассказал о ситуации с энергоснабжением Ростовской области

9 июля в 9.35 после аварийного ремонта включен в сеть 7-й блок Новочеркасской ГРЭС. Накануне ночью завершены аварийно-восстановительные работы на линиях электропередачи в Неклиновском районе и в Таганроге. Энергоснабжение потребителей восстановлено.

«На утреннем заседании регионального штаба энергетики доложили о том, что работы на 1-м блоке Ростовской ТЭЦ-2 завершат 9 июля до конца суток, на 2-м блоке Волгодонской ТЭЦ-1 — 10 июля», — уточнил губернатор.

Вместе с тем, из-за пожара на трансформаторах в результате ночной атаки БПЛА продолжаются работы по ремонту оборудования электроподстанции в Родионово-Несветайском районе. По предварительной оценке специалистов, на её восстановление потребуется до трех суток. Поэтому пока в Ростовской области сохраняется необходимость ввода режима временных отключений.

Напомним, график веерных отключений электроэнергии введен 9 июля в Таганроге.

Фото: ВК «Донэнерго» (из архива)