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21 беспилотник ВСУ атаковал Ростовскую область в ночь на 9 июля

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В результате атаки в Родионо-Несветайском районе загорелись два трансформатора на подстанции, а в Ростове — сухая трава. Возгорания уже ликвидированы.

Новости Ростовской области

Массированная атака БПЛА началась около 2 часов ночи.

«Для ее отражения были задействованы все возможные средства: работала авиация, зенитно-ракетные комплексы, установки радиоэлектронной борьбы, мобильные группы противодействия дронам», — сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Глава региона отметил, что к тушению пожара на подстанции в Родионово-Несветайском районе удалось приступить не сразу — только после проверки саперами площадки возле подстанции. В 06.08 пожар ликвидирован на площади 60 кв. м., проводится охлаждение трансформаторов, идет оценка повреждений и причиненного ущерба. Пострадавших нет.

По данным Минобороны РФ, нынешней ночью силы российской ПВО также отразили атаки украинских дронов над территориями Белгородской области (3 БПЛА), Курской области (7 БПЛА), Воронежской области (2 БПЛА) и Астраханской области (5 БПЛА).

Фото телеграм-канал «Тютина» (из архива)

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Таганрогская правда
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