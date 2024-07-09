9 июля в Таганроге снова вводится график временного отключения электроэнергии

Отключать электричество предприятиям и потребителям в Таганроге начнут с 11 часов.

«Ограничение электроснабжения потребителей из-за высокой температуры воздуха и большой нагрузки на сети сохранится в Таганроге 9 июля. Около 11.00 утра системный оператор энергосистемы снова начнет вводить режим веерного отключения», — сообщил горожанам глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

Такая мера необходима для исключения перегрузки сетевого оборудования, что может привести к серьезным авариям в энергосистеме.

«Как ранее сообщал губернатор Ростовской области Василий Голубев, ограничения, прежде всего, начнутся с промышленных предприятий, основных потребителей больших мощностей. Но, к сожалению, этого бывает недостаточно, поэтому отключения электричества коснутся и бытовых потребителей», — отметил глава администрации.

О времени прекращения режима веерного отключения будет сообщено дополнительно. Власти Таганрога находятся в постоянном контакте с федеральным оператором электросетей.

Ранее мы сообщали, что в правительстве Ростовской области ситуацию с электроснабжением региона назвали экстремальной.

Фото МКУ «Благоустройство» (из архива)