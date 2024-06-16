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Василий Голубев прокомментировал ситуацию с заложниками в СИЗО и блокировкой комментариев

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В течение сегодняшнего дня из телеграм-канала губернатора Ростовской области удалялись комментарии о захвате заложников в ростовском СИЗО-1.

Новости Ростовской области

О захвате заложников в СИЗО с самого утра получал регулярные оперативные доклады, был на постоянной связи с силовиками. Не комментировал ситуацию, пока правоохранители выполняли свою работу. Сейчас, когда заложники освобождены, могу сказать одно: любой нарушивший закон должен нести ответственность, — написал Василий Голубев.

Губернатор объяснил, почему удалялись комментарии о захвате.

Почти сразу с комментариями сюда в телеграм-канал массово стали приходить провокаторы с явными антироссийскими настроениями и попыткой раскачать межнациональную тему. Позже часть телеграм-сообщества подхватила тему, и превратила это во флеш-моб. Все ваши комментарии видел. Но пока их временно закрыл, прошу не поддаваться на провокации, — отметил глава региона.

16 июня шестеро заключенных ростовского СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников учреждения. К 12 часам дня во время штурма преступники были ликвидированы, заложники освобождены, они не пострадали.

Фото из архива (donland.ru)

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Таганрогская правда
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