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В Ростове ликвидировали преступников, захвативших заложников в СИЗО-1

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Сотрудники следственного изолятора при штурме не пострадали.

Новости Ростовской области

В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области преступники ликвидированы, заложники освобождены и не пострадали, — сообщается на официальном портале Федеральной службы исполнения наказаний. — В связи с чрезвычайным происшествием в регион незамедлительно выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России для проведения проверки.

Следственный комитет по Ростовской области по факту ЧП возбудил уголовное дело по ст. 206 УК РФ (захват заложника). Ход его расследования контролирует областная прокуратура.

В ростовском СИЗО-1 работает следственно-оперативная группа.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, — говорится в сообщении пресс-службы донского СКР.

Напомним, сегодня, 16 июня, шестеро заключенных, находившихся в одной из камер СИЗО №1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников уголовно-исправительной системы.

Фото 61.fsin.gov.ru

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Таганрогская правда
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