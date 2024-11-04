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Василий Голубев будет руководить регионом до момента назначения и.о. губернатора

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В Правительстве Ростовской области прокомментировали сообщение об уходе в отставку губернатора Василия Голубева.

Власть

Ряд СМИ обратились в донской пресс-центр с вопросом, является ли информация об отставке Василия Голубева достоверной. Некоторые журналисты предположили, что она может быть фейковой. Еще один вопрос, поступивший от информагентств: «Кто будет в данный момент исполнять обязанности главы региона?».

«Сообщение в Telegram-канале губернатора — не фейк. В посте говорится о том, что Василий Юрьевич принял такое решение. Он остается губернатором до того момента, как будет назначен исполняющий обязанности», — прояснила ситуацию пресс-секретарь Василия Голубева Ирина Четвертакова.

Напомним, 4 ноября губернатор обратился к жителям региона и сообщил о своем уходе с должности. Такое решение Василий Голубев объяснил переходом на другую работу.

Фото из архива (ЗСРО)

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Таганрогская правда
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