В третий день голосования массовый наплыв избирателей в Таганроге ждут к полудню

Председатель УИК Антон Россомаха: «У нас есть даже дизель-генератор!»

Выборы на территории участковой избирательной комиссии № 2269 идут штатно. А ее председатель Антон Россомаха поделился с корреспондентом «Таганрогской правды» мнением об их значимости.

«Не умаляя значения иных выборов, нынешние я бы поставил в один ряд с президентскими, — рассказал Антон Александрович. – Потому что от того, кто станет депутатами городской Думы, зависит, по каким направлениям станет развиваться Таганрог. В конечном итоге выбор, который сегодня делают избиратели, повлияют на жизнь каждого горожанина».

Что касается явки, в пятницу, согласно данным, которые председатель и члены УИК передают в территориальные избирательные комиссии, она оказалась довольно высокой. В субботу же, напротив, люди на участки не спешили (может, привыкли, что день голосования – единственный?).

Зато в воскресенье голосовали с раннего утра – участок № 2269, как и все в городе, открылся в 8.00. Массовый же наплыв избирателей тут ждут ближе к полудню. И готовы к любым случайностям. К примеру, поскольку УИК оснащена не обычными урнами, а современными КОИБами (они, как известно, работают от электросети), на участке есть даже дизель-генератор.

«Мы тут же подключим его в случае отключения электрической энергии», — поясняет Антон Россомаха.

Ранее мы сообщали, что в Таганроге активнее всего голосуют пенсионеры и бюджетники.

Ирина Сдатчикова, фото автора