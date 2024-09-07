Главная » Город

В Таганроге активнее всего голосуют пенсионеры и бюджетники

На чтение 2 мин Просмотров 37 Опубликовано

7 сентября в Таганроге процесс голосования на избирательном участке УИК № 2249, расположенном в школе № 35 проходит в штатном режиме, без неожиданностей.

Город

Как рассказала председатель УИК Татьяна Николаевна Туманова, второй день голосования проходит спокойно. Основной наплыв избирателей был с утра. Уже в 07.45 на пороге школы стояли первые прибывшие для голосования. Всего на участке зарегистрировано по списку 1 497 человек. Из них шестеро голосуют впервые. С 6 сентября к сегодняшнему полудню проголосовало порядка 180 избирателей.

По-доброму отозвалась Татьяна Николаевна о руководстве школы. Она очень благодарна директору Наталии Третьяковой за подготовку помещения для работы УИК. Что касается контингента голосующих, то это в основном пенсионеры и бюджетники. Молодёжи практически нет. Грустно, что молодые люди не отдают себе отчёта в том, что выборы — важная веха в истории развития города.

Но порадовало то, что некоторые приходили семьями, с детьми, объясняя школьникам, что такое голосование и зачем оно нужно. У двоих пришедших паспорта оказались с изменёнными данными. Но это недоразумение быстро уладили, внеся фамилии с уточнёнными данными в дополнительный список.

Положительно о работе комиссии отозвалась и наблюдатель от партии «Единая Россия» Наталия Рыбалко. По ее словам избирательный процесс проходит в соответствии с установленными требованиями, замечаний нет. А кто из кандидатов одержит победу — покажет подсчёт голосов.

Евгений Бутылин, фото автора и Анатолия Ивашова

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

выборы городская Дуиа новости Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru