В Таганроге активнее всего голосуют пенсионеры и бюджетники

7 сентября в Таганроге процесс голосования на избирательном участке УИК № 2249, расположенном в школе № 35 проходит в штатном режиме, без неожиданностей.

Как рассказала председатель УИК Татьяна Николаевна Туманова, второй день голосования проходит спокойно. Основной наплыв избирателей был с утра. Уже в 07.45 на пороге школы стояли первые прибывшие для голосования. Всего на участке зарегистрировано по списку 1 497 человек. Из них шестеро голосуют впервые. С 6 сентября к сегодняшнему полудню проголосовало порядка 180 избирателей.

По-доброму отозвалась Татьяна Николаевна о руководстве школы. Она очень благодарна директору Наталии Третьяковой за подготовку помещения для работы УИК. Что касается контингента голосующих, то это в основном пенсионеры и бюджетники. Молодёжи практически нет. Грустно, что молодые люди не отдают себе отчёта в том, что выборы — важная веха в истории развития города.

Но порадовало то, что некоторые приходили семьями, с детьми, объясняя школьникам, что такое голосование и зачем оно нужно. У двоих пришедших паспорта оказались с изменёнными данными. Но это недоразумение быстро уладили, внеся фамилии с уточнёнными данными в дополнительный список.

Положительно о работе комиссии отозвалась и наблюдатель от партии «Единая Россия» Наталия Рыбалко. По ее словам избирательный процесс проходит в соответствии с установленными требованиями, замечаний нет. А кто из кандидатов одержит победу — покажет подсчёт голосов.

Евгений Бутылин, фото автора и Анатолия Ивашова