В трех районах Таганрога устраняют утечки на водопроводе

5 сентября в Таганроге ограничена подача воды в трех районах города. Об этом сообщает МУП «Управление «Водоканал».

Ремонтные работы ведутся на улице Водопроводной, 27. В связи с этим водоснабжение будет осуществляться пониженным давлением в дома, расположенные на улицах Свободы, Инструментальной, Прохладной и Кислородной площади, примерно до 17 часов.

Специалисты коммунальной службы устраняют утечку в 24 переулке, 3. Поэтому вода подается пониженным давлением в части Западного микрорайона, БСМП, НИИ Связи, завода «Красный гидропресс», на улице Большой Бульварной. Ориентировочно до 16 часов.

Еще один порыв устраняют на улице С. Шило, 200. Водоснабжение ограничено на Мариупольском шоссе. Примерно до 17 часов.

Фото «Таганрогской правды»