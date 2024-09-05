Главная » Город

В трех районах Таганрога устраняют утечки на водопроводе

На чтение 1 мин Просмотров 118 Опубликовано

5 сентября в Таганроге ограничена подача воды в трех районах города. Об этом сообщает МУП «Управление «Водоканал».

Город

Ремонтные работы ведутся на улице Водопроводной, 27. В связи с этим водоснабжение будет осуществляться пониженным давлением в дома, расположенные на улицах Свободы, Инструментальной, Прохладной и Кислородной площади, примерно до 17 часов.

Специалисты коммунальной службы устраняют утечку в 24 переулке, 3. Поэтому вода подается пониженным давлением в части Западного микрорайона, БСМП, НИИ Связи, завода «Красный гидропресс», на улице Большой Бульварной. Ориентировочно до 16 часов.

Еще один порыв устраняют на улице С. Шило, 200. Водоснабжение ограничено на Мариупольском шоссе. Примерно до 17 часов.

Фото «Таганрогской правды»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

водоканал нет воды новости Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru