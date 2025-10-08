В таганрогской роще «Дубки» провели работы по благоустройству

7 октября в роще «Дубки» выполнен покос территории, в течение дня проводилась работа по очистке русла балки «Большая черепаха» и спилу поросли, сообщает МКУ «Благоустройство».

8 октября устранен провал на дорожке, ведущей к одному из мостиков.

В учреждении напомнили, что сейчас в «Дубках» ограничен доступ к игровому комплексу «Кораблик». Здесь в целях безопасности установили металлическое ограждение.

«По вопросу установки этого игрового комплекса идет судебное разбирательство. Мы ждем решения компетентных органов, чтобы предпринять соответствующие меры», — уточнили в МКУ «Благоустройство», в чьем ведении находится природный парк, и попросили жителей с пониманием отнестись к ситуации.

Поделилось учреждение и еще одной важной новостью. В роще есть детская площадка, которая не находится на балансе МКУ «Благоустройство». В следующем году будет рассмотрена возможность по ее демонтажу и установке совершенно новой, безопасной игровой площадки для детей.

Фото: МКУ «Благоустройство»