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В Таганрогской агломерации отремонтировали 23,4 км дорог

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В Ростовской области в трех городских агломерациях в нынешнем году отремонтировали в общей сложности более 280 км улично-дорожной сети. Работы велись в рамках нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает официальный портал донского правительства.

Новости Ростовской области

По словам заместителя губернатора Ростовской области – министра транспорта Виталия Кушнарева, дорожники привели в нормативное состояние 151 объект дорожной сети регионального и местного значения. Так в Ростовской, Шахтинской и Таганрогской агломерациях обновлено 96 участков дорог общей протяженностью почти 135,5 км. На эти цели было направлено около 2,5 млрд рублей

В нескольких муниципалитетах обновление дорог проведено по просьбам жителей. В частности, выполнены работы на 17 дорожных объектах протяженностью 23,4 км Таганрогской агломерации, в которую входит Матвеево-Курганский и Неклиновский районы.

Особое внимание дорожники уделили обеспечению транспортной доступности социально значимых объектов: медучреждений, школ, спорткомплексов, культурно-исторических объектов.

Ранее мы рассказали, что на участке автодороги под Таганрогом установлено освещение.

Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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