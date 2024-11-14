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На участке автодороги под Таганрогом установлено освещение

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Работа по установке систем освещения на участках автодорог на региональных и межмуниципальных маршрутах Ростовской области продолжается, информирует министерство транспорта Дона.

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По сообщению ведомства, сегодня смонтировано более 37 км линий уличного освещения более чем на 20 участках, в том числе в Волгодонском, Неклиновском, Пролетарском, Багаевском, Цимлянском, Красносулинском, Егорлыкском, Сальском, Октябрьском и Аксайском районах.

При установке освещения особое внимание уделяется пересечениям автодорог с повышенным показателем аварийности. Среди них – «Шахты – Цимлянск» и «Ростов – Тацинская», «Шахты – Цимлянск» и «Морозовск – Волгодонск», говорится в сообщении.

Работа по установке систем освещения на донских автодорогах будет продолжена. До конца текущего года планируется смонтировать еще более 15 км линий уличного освещения.

Фото: минтранспорта РО

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Таганрогская правда
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