В Таганрогский ЗАГС доставлена частичка огня из муромского Свято-Троицкого монастыря

В нем хранятся мощи святых Петра и Февронии.

В Таганрогский отдел ЗАГС передана частичка огня из Свято-Троицкого монастыря в Муроме,где покоятся мощи святых Петра и Февронии. Зажжение Всероссийского семейного очага «Сердце России» стало центральным событием Всероссийского семейного форума «Родные – любимые» в Москве, который стал первым мероприятием Года семьи, объявленного по инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина.

Огонь, от которого зажигали очаг, распространяется по всем регионам России, включая Таганрог. Частичка огня уже была передана в торжественной обстановке молодоженам Хлапониным Дмитрию и Елене.

Огонь, олицетворяющий крепость семейных уз, в течение всего 2024 года будет находиться в отдела ЗАГС Таганрога.

Фото: страница ВК отдела ЗАГС г.Таганрога