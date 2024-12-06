В Таганроге жителям аварийного дома в переулке 17-м Новом увеличили выплаты

Глава города Таганрога Светлана Камбулова прокомментировала ситуацию с аварийным МКД в переулке 17-м Новом, 3, сюжет о котором вышел на НТВ.

Отвечая 6 декабря в прямом эфире на вопросы таганрожцев, глава города напомнила, почему дом пришлось расселять и вводить на его территории режим ЧС.

«В 2024 году в администрацию Таганрога поступило обращение о том, что дом находится в аварийном состоянии. Был заключен контракт с независимой экспертной компанией о проведении обследования МКД. Эксперты сделали заключение — несмотря на то, что внешне дом находится в хорошем, благоприятном виде, тем не менее он грозит обрушением. Именно поэтому 14 октября было подписано постановление о признании указанного дома аварийным и введении режима ЧС», — сказала Светлана Камбулова.

После этого, по поручению главы города, специалисты УЖКХ Таганрога совместно с управляющей компанией обошли все жилые помещения многоэтажки, где проживало (данные по лицевым счетам) 379 человек. Всех жителей письменно уведомили о том, что дом признан аварийным, грозящим обрушением, и будут приняты меры по расселению людей.

В дальнейшем был подписан ряд постановлений, в соответствии с которыми сейчас оказывается помощь жильцам.

«Так, увеличены сумма единовременной выплаты и выплаты за съем жилья для тех, кто будет арендовать жилые помещения на период решения ситуации с МКД. После введения режима ЧС, по моему поручению, УЖКХ Таганрога совместно со специалистами гражданской обороны помогли всем жителям перевезти свое имущество в те места, где они намерены разместиться», — пояснила Светлана Камбулова.

Большая часть жильцов на этот период арендовали новое жилье, либо переехали в другое (у кого оно имелось) или к родственникам. 17 человек приняли решение о том, что будут жить в пункте временного размещения.

На сегодняшний день все заявления, поступившие от жителей дома в переулке 17-м Новом, 3 о выплате единовременной помощи, обработаны. Пакет документов отправлен в департамент по ЧС Ростовской области для подтверждения и выделения денежных средств на указанные выплаты.

«Что касается выплат непосредственно за съем жилья, то за получением такой компенсации обратились 38 человек. Все документы проверены, постановление о выделении денежных средств из резервного фонда Таганрога подписано. Перечисление денег уже идет. Ведется работа с Минстроем Ростовской области о включении указанного дома в программу на дальнейшее определение выкупной стоимости и выкупа жилых помещений», — отметила Светлана Камбулова.

И подчеркнула, что ситуация с аварийным домом находится на ее личном контроле. На днях заместитель главы администрации Таганрога по вопросам городского хозяйства Егор Долматов провел встречу с жильцами, где они получили ответы на все имеющиеся вопросы.

Иллюстрация: скрин видео TaganrogTV TTC