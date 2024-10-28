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В Таганроге ввели режим ЧС на территории аварийного дома в переулке 17-м Новом

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25 октября глава города Таганрога Светлана Камбулова подписала постановление о введении режима ЧС на территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: переулок 17-й Новый, 3.

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«Этот дом признан аварийным, грозящим обрушением, подлежит сносу. Расселение жителей МКД необходимо провести в кратчайшие сроки. Поэтому и было принято решение о введении режима ЧС», — пояснила Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Отмечается, что в работе по расселению задействованы все руководители структурных подразделений администрации города. 26 октября прошла встреча с жильцами дома.

«Людям рассказали о принимаемых мерах и вариантах временного расселения. Все собственники жилых помещений могут рассчитывать на компенсационные выплаты за найм жилья и на единовременную материальную помощь», — подчеркнула глава города.

Собственникам и нанимателям жилых помещений указанного дома необходимо предоставить в кратчайшие сроки пакет документов. По этому вопросу необходимо обращаться в отдел по жилищной политике администрации города, телефон: 8 (8634) 312-826. По всем остальным вопросам информацию можно получить в МКУ «Управление защиты от ЧС» Таганрога, телефон: 8 (8634) 375-088 или в Службе 112.

«Сегодня в Таганроге 10 многоквартирных домов признаны аварийными, по ним ведётся работа по расселению жителей. Вопросы переселения граждан из аварийного жилья находятся на моем личном  контроле», — отметила Светлана Камбулова.

Фото: Яндекс.Карты

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Таганрогская правда
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