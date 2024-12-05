В Таганроге жители аварийного дома начали получать выплаты

В Таганроге планируют снести 11 аварийных домов. В их числе и многоэтажка в переулке 17-м Новом, 3. На днях в Чеховской библиотеке Таганрога по поручению главы города Светланы Камбуловой встречу с владельцами квартир аварийного дома провел заместитель главы городской администрации по вопросам городского хозяйства Егор Долматов.

Дом начал быстро разрушаться нынешним летом. Представители управляющей компании обратились в городскую администрацию. После этого специальная комиссия подтвердила, что многоэтажка находится в аварийном состоянии. В конце октября глава города Светлана Камбулова подписала постановление о введении на доме режима ЧС. А с начала ноября доступ в многоэтажку был прекращен. Одни жильцы перебрались к родственникам, другие арендовали жилье, некоторых разместили в пункте временного размещения.

Со своей стороны городская администрация пообещала компенсацию расходов за найм жилья и единовременную выплату. Как сообщил на встрече Егор Долматов, все, кто обратился, получат такие выплаты до конца года. Также жителям необходимо подготовить пакет документов на получение компенсации за принадлежащие им квартиры. На сегодня это 119 тысяч рублей за квадратный метр.

«Чтобы осуществить выкуп, мы формируем сейчас полный пакет документов для обращения в правительство области за финансовой помощью. Если у нас будет оценка квартиры, жителям будет предложена крупная стоимость данного помещения. Если вы не согласитесь с предложенной суммой, можете обратиться в суд, нанять эксперта, который укажет, сколько, по его мнению, стоит ваше жилище. И суд будет принимать решение об изменении стоимости либо в меньшую, либо в большую сторону. Исходя из опыта, суды принимают решение в сторону увеличения головной стоимости», — пояснил Егор Долматов.

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