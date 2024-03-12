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В Таганроге завершилось открытое первенство по мини-футболу

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В Таганроге в СК «Молекула» завершилось открытое первенство по мини-футболу среди взрослых команд Второй лиги сезона 2023-2024.

Новости Таганрога

Как сообщает на своей страничке ВКонтакте федерация футбола Таганрога, победитель первенства был определён ещё по итогам предпоследнего тура, а борьба за второе и третье места шла до последнего.

После победы «Стали» над «Легионом» металлурги вышли на второе место с 14 очками. На третьем месте расположилась команда «Реакт» с 11 очками и игрой в запасе. Чтобы заполучить серебряные медали футболистам «Реакта» в последнем туре надо было обыграть коллектив МФК «Чехов», футболисты которого продемонстрировали чемпионскую игру, уверенно победив соперников со счётом 8:4.

По окончанию матча состоялась церемония награждения.  Федерацией футбола была учреждена специальная награда самой активной группе болельщиков. Её получили болельщики команды «Отцы-2016».

Лучшим бомбардиром Первенства с 12-ю забитыми мячами стал футболист МФК «Чехов» Николай Серебрянский.

Третье место заняла команда «Реакт». Второе — команда Таганрогского металлургического завода «Сталь». Победитель Первенства — МФК «Чехов».

Фото ВКонтакте Федерации футбола Таганрога

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мини-футбол новости спорт Таганрог
Таганрогская правда
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