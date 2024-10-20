Всего неделя осталась до закрытия выставки «Блокадный дневник архитектора Якова Рубанчика», которая сейчас проходит в музее «Градостроительство и быт г. Таганрога». Она завершит свою работу в следующее воскресенье, 27 октября.

Напоминаем, что на выставке представлен уникальный сборник графических работ архитектора Якова Рубанчика, созданный им в годы блокады Ленинграда. Колоритные рисунки с подписями, выполненные в яркой манере, запечатлели и те моменты, которые не отражены в известной фото- и кинохронике.

В ходе экскурсии можно узнать о начале жизненного и творческого пути архитектора Якова Рубанчика — уроженца Таганрога. Помимо графических работ в экспозиции представлены редкие экспонаты из фондовой коллекции Таганрогского музея-заповедника.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге пройдут гастроли Новгородского театра драмы.

Фото ВК музея «Градостроительство и быт г. Таганрога»