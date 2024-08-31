Мы уже сообщали, что в музее «Градостроительство и быт Таганрога» открылась уникальная выставка «Блокадный дневник архитектора Якова Рубанчика» из фондов Государственного музея истории Санкт-Петербурга и Таганрогского музея-заповедника. В конце XIX столетия появившись на свет в семье таганрогского профессионального фотографа, Яков Рубанчик рос в нашем городе, и через всю свою жизнь пронес любовь к родным местам.

Архитектор – наш и ленинградский

В этом году отметили 80-летие снятия блокады Ленинграда. Так вышло, что имя ленинградского архитектора Якова Рубанчика (1899–1948) связало наш город с Северной столицей неразрывными узами.

Окончив в 1928 году архитектурный факультет высшего художественно-технического института (в прошлом — Императорская академия художеств)в Ленинграде, Яков Осипович стал архитектором-художником, принимал участие в архитектурных конкурсах Ленинграда, Кронштадта, Москвы, Таганрога, Одессы, получил более трех десятков премий. По его проектам возведены многие здания, например, Яков Рубанчик вместе с другими известными коллегами участвовал в разработке и постройке зданий для фабрик-кухонь (крупное механизированное предприятие общественного питания) в разных районах города на Неве. В 1929 году Яков Осипович приехал в наш город, чтобы произвести обмер и объемную фотосъемку зданий Таганрога, представляющих архитектурную ценность. Он изо всех сил старался донести всему миру, среди какой красоты мы выросли, почти ее не замечая. Яков Рубанчик писал объемную монографию «Таганрог – город ампира», только не успел доработать и издать её. Архитектора, чьи силы подорвали 872 дня блокады, не стало через три года после Победы.

Яков Рубанчик вместе с сестрами и маленькой племянницей провел в осажденном Ленинграде эти дни с блокнотом в руках. Грея пальцы у буржуйки при неверном свете коптилки, он тщательно вел свою хронику в рисунках с короткими, но много говорящими подписями.

Свидетельство и важная работа

Более 300 таких рисунков хранится в Музее истории Санкт-Петербурга. Честное, неравнодушное свидетельство, без прикрас и пафоса, о повседневной жизни Ленинграда военного времени, труд и быт, гибель родных и близких, и мужество жителей непокоренного города, — выполненные с натуры, эти рисунки представляют художественную и большую документальную ценность.

На открытии «Блокадного дневника» заведующая сектором хранения экспозиции и выставок музея «Особняк Румянцева» Виктория Кравцова от лица дирекции Государственного музея истории Санкт-Петербурга выразила сердечную благодарность Таганрогскому музею-заповеднику за реализацию проекта.

«С именем Якова Рубанчика я и моя коллега Юлия Уланова встречаемся почти ежедневно: работаем в особняке Румянцева, где располагается выставка, посвящённая блокаде и обороне Ленинграда. Уроженец Таганрога, сделавший много их для родного города, позже, после окончания учёбы, создавший и осуществивший замечательные проекты в Ленинграде, с начала войны в составе архитектурной мастерской осуществлял меры по подготовке укрытий для памятников Ленинграда. Например, именно по проекту Рубанчика проводили работы, чтобы уберечь знаменитых коней Клодта с Аничкова моста от обстрелов. Также, во время блокады вместе с коллегами он делал обмеры зданий — памятников культуры и производил тщательные зарисовки архитектурных деталей, что сыграло невероятно важную роль в послевоенном восстановлении Ленинграда. Один из немногих, имея разрешение рисовать в осажденном городе, Яков Осипович оставил яркое свидетельство страшных дней — пронзительную, скорбную серию работ, которую мы видим сегодня на открывшейся выставке», — рассказала Виктория Кравцова.

Неопубликованная статья

В Таганроге представлено около сотни графических работ Якова Осиповича из серии «Ленинград в дни Отечественной войны. Дневник архитектора». Сумрачная хроника тяжелых дней, горькие новости, проблески надежды, неукротимая воля к Победе измученных, ослабших, но несломленных ленинградцев, в том числе самого Якова Осиповича, пережившего смерть матери в эти горькие дни, дает особенную глубину каждому срезу времени — рисунку, сделанному обычными фиолетовыми чернилами.

В самый тяжёлый год блокады, в 1942-ом, Яков Осипович изобразил ледовые трассы «Дороги жизни» через Ладожское озеро, получив благодарность от командования Ленфронта.

Вплоть до 25 апреля 1942 здесь с постоянным риском уйти под лед непрерывно двигались автоколонны с продуктами, а обратно на большую землю вывозили детей, раненых, истощённых людей. И рисунок, полный надежды, в лучах света, пробивающегося сквозь тяжелые тучи, вероятно, нарисован под впечатлением от письма его сестры, вывезенной по этой дороге в марте 1942 года…

Кандидат искусствоведения, заведующая музеем «Градостроительство и быт г. Таганрога» Марианна Григорян рассказала о неопубликованной статье Якова Рубанчика, датированной 1 сентября 1943 года (Ленинрад еще оставался в кольце блокады), которую она обнаружила в архивах. Живой, эмоциональный текст, где Яков Осипович называет Таганрог городом-садом, городом «приветливой, улыбающейся старинной архитектуры», городом портиков и колон, городом в стиле ампир.

«Таганрог опять наш! От двухлетнего звериного фашистского ига освобождён Таганрог, моя родина. Я, ленинградский архитектор, безмерно счастлив. И не только потому, что дым отечества сладок и приятен, а ещё и потому, что с именем этого города связано много дорогого русскому сердцу… Краткие корреспонденции дают представление о тех злодеяниях, что совершили здесь фашистские изуверы — тысячи замученных таганрожцев. Из 200 тысяч осталось 30. Многие угнаны в Германию, расстреляны и замучены. Разрушены здания, промышленные гиганты, снабжавшие всю страну знаменитой таганрогской кожей, паровыми котлами, рельсами, трубами, бандажами, мотоциклами, прессами, станками, самолётами. Разрушена пищевая промышленность… Волнующая весть взятия города нашими доблестными воинами омрачается этим кратким перечнем вандализмов и зверств. Но и в этих кратких сведениях уже говорится о налаживании жизни. Склоняю голову в память о замученных своих согражданах и вспоминаю эти два года, как самое чёрное, злобное и мерзкое, что испытал город за 225 лет своего существования… Знаю, залечит он свои раны, восстановится, и вновь заживёт полнокровной и цветущий жизнью…»

Не забывать историю

Елена Михайловна Свердлова, племянница Якова Рубанчика, благодаря архивам которой пополнись бесценными экспонатами фонды Таганрогского музея-заповедника, и доктор Гюнтер Бёниг, председатель общественной организации Форум «Русская Культура Гютерсло» (Германия) участвовали в открытии выставки по видеосвязи.

Также на открытии выставки звучали стихи Ольги Берггольц, вспомнили печальный дневник Тани Савичевой, записи и заметки современников, а рисунки Якова Рубанчика чередовались с фото того времени.

Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев отметил, что важно не забывать историю.

«Сложно себе представить, что человек, который мерз, не доедал, мог находить в себе силы каждый день идти создавать работы, часть из которых мы сегодня здесь видим. Это ещё раз нам напоминает о том, какие качества и характер отличали тех людей, которые жили и в Таганроге, и в Ленинграде, и смогли перебороть, победить только благодаря невероятному характеру, присущему нашим соотечественникам, — подчеркнул Андрей Евгеньевич. – Важно не забывать историю, учиться у наших предков и, конечно, благодарить за великое наследие, оставленное Яковом Рубанчиком. Это яркая страница в летописи взаимодействия двух городов Петра».

Директор Таганрогского музея-заповедника Елизавета Липовенко отметила, что сложно сопоставить что-либо по убедительности с этими рисунками

«Многие ли из нас сегодня, особенно — молодое поколение, в состоянии оценить, какую цену заплатил советский народ за эту победу? В век компьютера, смартфона, развлекательных программ это знание, чувство — притупились. Как страшны фашизм, нацизм: это просто горе, беда всего человечества», – подчеркнула Елизавета Васильевна.

Также, она рассказала, что по просьбе семьи Марианна Григорян работает над созданием монографии, посвященной Якову Осиповичу Рубанчику. Эти исследования ценны для всех нас. Замечательно, что в нашем городе живут неравнодушные ученые. И кто знает, какие завесы из такого важного прошлого им удастся приоткрыть – возможно, в самом скором времени.

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото автора