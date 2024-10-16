В Таганроге пройдут гастроли Новгородского театра драмы

С 24 по 27 октября на сцене Таганрогского драматического театра им. А.П. Чехова выступят гости из Великого Новгорода. Пять постановок представит труппа Новгородского академического театра им. Ф.М. Достовевского.

А наши артисты на это время отправятся в Великий Новгород, куда также везут пять спектаклей. Оба театра участвуют в федеральной программе Минкульта РФ «Большие гастроли».

«Большие гастроли» — уникальный и беспрецедентный проект Министерства культуры Российской Федерации, позволяющий широко и эффективно осуществлять гастроли учреждений культуры, творческих коллективов и творческих вузов страны во всероссийском и международном масштабах», — рассказали в таганрогском театре.

Отмечается, что благодаря этой программе зрители имеют возможность познакомиться с лучшими достижениями российских театров. Спектакли предназначены для самой широкой аудитории — взрослой, семейной и детской. Масштабные гастроли проходят с полноценными декорациями, костюмами, полным актерским составом спектакля.

Что увидят таганрожцы? Это спектакли «А зори здесь тихие» (24 октября, 18 часов), «Барышня-крестьянка» (25 октября, 18 часов), сказку «Иван да Марья» (25, 27 октября, 11 часов). А также комедии «Правда хорошо, а счастье лучше» (26 октября, 17 часов) и «Весы» (27 октября, 17 часов).

Новгородскому зрителю чеховский театр представит сказку «День рождения кота Леопольда», постановки «Небесный тихоход», «Оскар», «Человек в футляре», «Примадонны».

Фото Новгородского театра драмы