Главная » Город

В Таганроге завершается празднование Дня города

На чтение 1 мин Просмотров 67 Опубликовано

15 сентября завершаются мероприятия, посвященные 326-й годовщине Таганрога.

Город

«В этом году праздник мы отмечали в особых условиях. Массовые уличные мероприятия были ограничены, жизнь и здоровье горожан — безусловный приоритет», — написал в своем телеграм-канале глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

Несмотря на это учреждения культуры подготовили интересные и разноплановые программы, которые проходили в библиотеках, музеях, дворцах культуры. Таганрожцы посетили увлекательные мастер-классы, тематические выставки, экскурсии.

Прошли к празднику и концерты. Так, 14 сентября состоялась большая концертная программа в обновленном Городском доме культуры. Творческие коллективы города выступали в ДК «Фестивальный», СКЦ «Приморский», театре им. А.П. Чехова. Во Дворце молодежи провели яркую акцию для молодоженов «Свадебный вальс». А молодых родителей, чей малыш родился накануне Дня города, приветствовали в роддоме в рамках акции «Я родился».

«Спасибо всем, кто помогал создавать хорошее настроение таганрожцам и гостям нашего города!», — поблагодарил организаторов праздничных мероприятий Андрей Фатеев.

Напомним, что еще одним подарком ко Дню города стал Международный театральный фестиваль «На родине А.П. Чехова», который открылся вечером 15 сентября и продлится до 22 сентября.

Фото: ТГ-канал Андрея Фатеева, на главной — Сергея Плишенко

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Андрей Фатеев День города культурные выходные праздник программа мероприятий
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru