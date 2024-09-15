В Таганроге завершается празднование Дня города

15 сентября завершаются мероприятия, посвященные 326-й годовщине Таганрога.

«В этом году праздник мы отмечали в особых условиях. Массовые уличные мероприятия были ограничены, жизнь и здоровье горожан — безусловный приоритет», — написал в своем телеграм-канале глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

Несмотря на это учреждения культуры подготовили интересные и разноплановые программы, которые проходили в библиотеках, музеях, дворцах культуры. Таганрожцы посетили увлекательные мастер-классы, тематические выставки, экскурсии.

Прошли к празднику и концерты. Так, 14 сентября состоялась большая концертная программа в обновленном Городском доме культуры. Творческие коллективы города выступали в ДК «Фестивальный», СКЦ «Приморский», театре им. А.П. Чехова. Во Дворце молодежи провели яркую акцию для молодоженов «Свадебный вальс». А молодых родителей, чей малыш родился накануне Дня города, приветствовали в роддоме в рамках акции «Я родился».

«Спасибо всем, кто помогал создавать хорошее настроение таганрожцам и гостям нашего города!», — поблагодарил организаторов праздничных мероприятий Андрей Фатеев.

Напомним, что еще одним подарком ко Дню города стал Международный театральный фестиваль «На родине А.П. Чехова», который открылся вечером 15 сентября и продлится до 22 сентября.

Фото: ТГ-канал Андрея Фатеева, на главной — Сергея Плишенко