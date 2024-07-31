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Международный театральный фестиваль «На родине А.П. Чехова» состоится в Таганроге в сентябре

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Продажа билетов на фестивальные спектакли уже открыта.

Культура

Традиционный театральный фестиваль будет проходить на сцене Чеховского театра с 15 по 22 сентября. В этом году свои спектакли на суд зрителей представят восемь театров из Таганрога, Москвы, Рязани, Омской области, Казани, Мичуринска, Севастополя и Казахстана.

Фестиваль откроют хозяева – 15 сентября Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова представит премьеру 2024 года – постановку «Каренины. Лабиринты памяти» по роману Л.Н. Толстого.

16 сентября со спектаклем «От вечера до полудня» по пьесе Виктора Розова выступит театр «Школа драматического искусства» из Москвы.

17 сентября на сцене – гости из Казахстана. Областной русский драматический театр города Костанай покажет постановку «Руки у нас холодные» по рассказам А.П. Чехова.

18 сентября комедию «Доходное место» по А.Н. Островскому представит постоянный участник фестивалей в Таганроге – Рязанский государственный областной театр драмы.

19 сентября можно будет посмотреть спектакль Омского государственного северного драматического театра им. М.А. Ульянова (г. Тара) «Кошмар», а 20 сентября – «Хамелеон» – театра «Созвездие ЙОЛДЫЗЛЫК» из Казани. Оба – по рассказам А.П. Чехова.

21 сентября с «Безотцовщиной» по А.П. Чехову выступит также известный таганрогской публике Мичуринский драматический театр.

Закроют фестиваль гости из Севастополя. Драматический театр имени Б. Лавреневе Черноморского флота РФ покажет чеховскую «Дуэль».

Отметим, что начало всех фестивальных спектаклей в 18 часов. Стоимость билетов – от 500 до 1200 рублей.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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