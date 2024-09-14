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Ко Дню города в Таганроге прошла акция «Я родился»

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В Родильном доме встречали молодых родителей и малыша, появившегося на свет накануне 326-й годовщины Таганрога.

Город

И снова этот бесконечно трогательный момент, когда папа непривычно берет на руки почти невесомый конверт с драгоценным содержимым — своим крохотным сыном…    

Малыш Демид, юный таганрожец, оставляет стены роддома, где он появился, и за ним кроме мамы присматривали врачи и медперсонал. Мальчик отправляется домой, чтобы вырасти непременно хорошим человеком.

Новый гражданин России немножко кряхтел и возмущался из глубины пеленок, переходя из одних бережных родных рук в другие. Цветы и шарики, подарки — все празднично, но главное чудо, к которому невозможно привыкнуть — новый человек на этой земле, и пусть он непременно будет счастлив, растет в радости и радует родителей…

Незадолго до этого дня, 9 сентября, в Таганроге родились несколько мальчишек. И среди них Демид — в семье Волошиных. Его старшая сестра Алекса только пошла в школу. Она очень ждала появления братика и пообещала терпеливо относиться к тому, что Демид поневоле первое время заберет очень много внимания их родителей. 

Мама малыша, Виктория Волошина, рассказала журналистам, что на руках у нее долгожданный и желанный ребенок, имя которого в семье выбирали вместе с друзьями и родственниками. Малыш родился с весом 2950 граммов, пока, случается, не спит по ночам, однако он и мама хорошо себя чувствуют.

Заместитель главы администрации Таганрога по социальным вопросам Ирина Голубева от имени администрации города и Молодежного правительства поздравила Волошиных с пополнением семьи.

«Нам очень приятно, что в эти праздничные для города дни появился здесь появился новый житель. Желаем вашей семье процветания, а маленькому таганрожцу и его родителям – крепкого здоровья и счастья!» — обратилась к молодым родителям Ирина Валериевна.

Волошиным подарили сертификат в «Детский мир», где они сами смогут выбрать самое необходимое.

Отметим, что акция «Я родился» проводится в нашем городе по инициативе Молодежного правительства Таганрога с 2020 года.

«Очень символично, что пятый год подряд в эти дни мы встречаем на пороге нашего роддома нового таганрожца и его семью, желая им благополучия, здоровья, и обязательно дарим подарки», — сообщил председатель Молодежного правительства Таганрога Алексей Беляев.

Хотя, конечно, главный подарок городу – эти малыши, наше будущее, наши самые прекрасные надежды, которые наверняка оправдаются наилучшим образом.

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото автора

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Таганрогская правда
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