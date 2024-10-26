В Таганроге затруднено движение от улицы Москатова

26 октября в Таганроге до вечера будет затруднено движение транспорта от улицы Москатова до пересечения улиц Московской и П. Тольятти.
Как сообщает МУП «Управление «Водоканал», работники коммунальной службы ведут аварийные работы на улице Н. Кукольника в районе гаражей. Поэтому движение автотранспорта на указанном участке может быть сегодня затруднено ориентировочно до 22 часов.
Ранее мы рассказали, что в Таганроге до лета перекроют движение по ул. Мало-Почтовой.
Фото из архива «Таганрогской правды»
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