В Таганроге затруднено движение от улицы Москатова

26 октября в Таганроге до вечера будет затруднено движение транспорта от улицы Москатова до пересечения улиц Московской и П. Тольятти.

Как сообщает МУП «Управление «Водоканал», работники коммунальной службы ведут аварийные работы на улице Н. Кукольника в районе гаражей. Поэтому движение автотранспорта на указанном участке может быть сегодня затруднено ориентировочно до 22 часов.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге до лета перекроют движение по ул. Мало-Почтовой.

Фото из архива «Таганрогской правды»