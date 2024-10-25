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В Таганроге до лета перекроют движение по ул. Мало-Почтовой

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Автолюбителям рекомендовано выстраивать маршрут с учетом объезда закрытого участка.

Город

До 1 июня в Таганроге будет закрыт для автомобильного движения участок улицы Мало-Почтовой, от ул. Железнодорожной до ул. 1-я Котельная. Об этом сообщает администрация города. Это связано с аварийным состоянием самотечного коллектора.

«Объезд будет осуществляться согласно правилам дорожного движения в соответствии со схемой организации дорожного движения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на два месяца — с 8 октября до 6 декабря — будет ограничено движение транспорта на участке улицы 1-й Котельной от переулка 1-го Артиллерийского до переулка 5-го Артиллерийского в связи с проведением капитального ремонта на аварийном участке городского канализационного коллектора.

Фото из архива «ТП»

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Таганрогская правда
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