Главная » Новости Таганрога

В Таганроге загорелось кафе на Комсомольском бульваре

На чтение 1 мин Просмотров 143 Опубликовано

25 июля в Таганроге возле морского порта произошел пожар в кафе «Маяк», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Новости Таганрога

Сообщение поступило на пульт дежурного в 12.44. Оказалось, что на Комсомольском бульваре случился пожар в кафе «Маяк». На место выехали 8 сотрудников МЧС и две спецмашины, которые приступили к тушению огня, распространившегося на площади 90 квадратных метров.

По предварительной информации, кафе не функционирует. Причина пожара пока неизвестна.

Ранее мы рассказали, что под Таганрогом в реке Миус утонул мужчина.

Иллюстрация скрин видео ВК «ЧП Таганрог»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости пожар происшествия Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru