В Таганроге загорелось кафе на Комсомольском бульваре

25 июля в Таганроге возле морского порта произошел пожар в кафе «Маяк», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.
Сообщение поступило на пульт дежурного в 12.44. Оказалось, что на Комсомольском бульваре случился пожар в кафе «Маяк». На место выехали 8 сотрудников МЧС и две спецмашины, которые приступили к тушению огня, распространившегося на площади 90 квадратных метров.
По предварительной информации, кафе не функционирует. Причина пожара пока неизвестна.
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Иллюстрация скрин видео ВК «ЧП Таганрог»
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