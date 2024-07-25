В Таганроге загорелось кафе на Комсомольском бульваре

25 июля в Таганроге возле морского порта произошел пожар в кафе «Маяк», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Сообщение поступило на пульт дежурного в 12.44. Оказалось, что на Комсомольском бульваре случился пожар в кафе «Маяк». На место выехали 8 сотрудников МЧС и две спецмашины, которые приступили к тушению огня, распространившегося на площади 90 квадратных метров.

По предварительной информации, кафе не функционирует. Причина пожара пока неизвестна.

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