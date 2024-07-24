Под Таганрогом в реке Миус утонул мужчина

23 июля спасатели обнаружили в реке Миус тело 54-летнего жителя Матвеево-Курганского района, сообщает региональное ГУ МЧС.

Известно, что накануне вечером мужчина ушел из дома в нетрезвом виде и никому не сказал, куда направляется.

В этот же день вечером трагедия произошла и в Новочеркасске, где из реки Тузлов спасатели достали тело неизвестного мужчины. Предположительно, погибший купался в необорудованном для этого месте, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщили в ГУ МЧС, только на минувшей неделе на водных объектах Ростовской области зарегистрировано 9 происшествий, из воды извлечено 9 тел погибших, в том числе одного ребенка. 21 июля в реке Дон спасатели обнаружили тело подростка. ЧП произошло накануне. Мама с сыном купались на необорудованном пляже недалеко от лодочной станции. Место опасно тем, что здесь резко начинается глубина, а в воде много водорослей. Ребенок пошел купаться и не вернулся. Его тело почти сутки искали водолазы.

Напоминаем, что основные причины несчастных случаев — купание в необорудованных местах, нахождение в воде в состоянии алкогольного опьянения, оставленные без присмотра взрослых дети.

Ранее мы сообщали, что в районе пляжа «Тополь» в Таганроге утонул мужчина.

Иллюстрация скрин видео ГУ МЧС по Ростовской области